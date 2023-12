Spagna, nuove accuse per Luis Rubiales: «Baci e carezze anche a due calciatrici inglesi». Il gesto osceno davanti alla regina Letizia

Si allargano i guai giudiziari per Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola finito al centro di una bufera politica e mediatica per aver baciato senza consenso la calciatrice Jenny Hermoso. Oggi, 7 dicembre, la Fifa ha ratificato la sanzione di tre anni di inabilitazione dall’incarico. Il rapporto del comitato disciplinare, però, contiene qualcosa di più. Secondo quanto riportato da alcuni media iberici, sarebbe anche la presidente della Federcalcio inglese Debbie Hewitt a rimproverare a Rubiales una condotta «inappropriata» con alcune calciatrici britanniche durante l’ultima Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda. Durante la cerimonia di premiazione, la stessa in cui Rubiales ha baciato Hermoso, l’ex presidente della Federcalcio spagnola avrebbe baciato e accarezzato senza consenso anche due calciatrici inglesi. Lo scorso settembre, dopo settimane di polemiche e proteste, Rubiales ha accettato di dimettersi e abbandonare il suo ruolo di presidente della Federcalcio. Un passo indietro chiesto a gran voce da buona parte del mondo del pallone spagnolo e anche della politica.

Il gesto osceno davanti alla regina di Spagna

Hewitt, che durante la premiazione si trovava proprio accanto a Rubiales, ha assicurato che il tono di voce del dirigente spagnolo era «sgradevole e inutilmente aggressivo» con i lavoratori della Fifa e l’ha accusato di condotta inappropriata nei confronti delle calciatrici inglesi. Secondo Hewitt, in particolare, Rubiales accarezzò il viso di Laura Coombs senza il permesso e «apparentemente baciò in maniera forzata» Lucy Bronze sul viso. Un comportamento definito «inaccettabile» e descritto come una «macchia» sulla «reputazione del movimento femminile, del calcio e dello sport in generale». Ma c’è anche un altro episodio che il comitato di disciplina della Fifa sta valutando. Pare infatti che, dopo la finale dei Mondiali, Rubiales si sia toccato i genitali mentre si trovava nell’area vip dello stadio in compagnia della regina Letizia di Spagna e della principessa Sofia, 16 anni. Un gesto che il dirigente spagnolo avrebbe ripetuto, in segno di esultanza, anche durante la partita.

La difesa di Rubiales

Come avvenuto nel caso del bacio a Jenny Hermoso, l’ex presidente della federcalcio iberica respinge tutte le accuse: «Le parole di Hewitt sono sorprendenti e ipocrite, dal momento che lei è stata la prima ad abbracciare e rivolgere attenzioni alle sue ragazze. Tutto questo è disgustoso». Rubiales ha poi aggiunto: «Applicando la stessa logica, anche l’abbraccio potrebbe essere inteso come un contatto fisico forzato e non consensuale. Nel mio caso sono stato invece dipinto come un mostro».

