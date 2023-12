Sanremo 2024, Amadeus difende i La Sad? Il messaggio dopo le accuse di sessismo: «Prima si ascolta una canzone, poi si giudica» – Il video

«Sono andato a vedere sul vocabolario il significato della parola pregiudizio, opinione preconcetta capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti: ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio, verso qualcuno o qualcosa». Con un video informale, pubblicato sul proprio profilo Instagram – inaugurato l’anno scorso durante il Festival di Sanremo – il direttore artistico sembra prendersela proprio con chi nei giorni scorsi ha accusato di sessismo uno dei concorrenti in gara, il gruppo La Sad, e ne ha chiesto la rimozione dalla gara. Amadeus vuole spegnere le polemiche e ammonisce: «Prima si ascolta la canzone, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si giudica, non prima: è sbagliato avere un pregiudizio». Difficile che basti così poco per placare la polemica. Oltre ai numerosi commenti negativi sui social per le frasi presenti nei loro testi che hanno fatto alzare più di un sopracciglio, il Codacons e l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi hanno presentato un esposto contro la Rai e Amadeus. Il direttore artistico del Festival vorrebbe però che si tornasse a parlare di musica, dopo le anticipazioni sui 27 big in gara, gli ospiti e le co-conduttrici, in attesa di scoprire chi tra i Giovani il prossimo 19 dicembre riuscirà a ottenere gli ultimi 3 posti disponibili per partecipare all’edizione 2024 del Festival.

