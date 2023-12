Caserta, ritrovato in un baule il cadavere di una donna: la scoperta settimane dopo il decesso

Il corpo di una donna di 77 anni è stato ritrovato nell’abitazione in cui viveva, sigillato in un baule con del nastro adesivo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di Concetta Infante, che viveva con la figlia a Mondragone, nel Casertano, nei pressi degli ex palazzi Cirio in via Razzino. A fare la macabra scoperta sarebbe stato un’altra figlia della donna, che non viveva nella stessa cittadina e che le era andata a far visita perché da diverse settimane non riusciva a mettersi in contatto con lei. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, probabilmente la morte risale a un mese, un mese e mezzo fa. Da chiarire ancora le cause del decesso: l’autopsia stabilirà se si tratta di omicidio o di morte per cause naturali. Le indagini, aperte dai carabinieri della compagnia di Mondragone, sono coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. La donna che viveva con la madre pensionata verrà ora ascoltata dagli investigatori per capire cosa sia successo.

