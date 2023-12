Bologna, Patti Smith dimessa dall’ospedale: era stata ricoverata per accertamenti dopo un «improvviso malore»

Patti Smith è stata dimessa dall’Ospedale Maggiore di Bologna. La cantautrice americana, in tour in Italia, ha accusato nel pomeriggio di ieri – martedì, 12 dicembre – un «improvviso malore» che ha costretto il suo entourage a cancellare la data prevista per la sera stessa al teatro Duse. «Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia – ha scritto il teatro della città emiliana – all’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione». Dopo un breve periodo in osservazione in Medicina d’urgenza causa di uno «sbalzo di pressione», l’artista ha lasciato il nosocomio – scrive Bologna Today – in buone condizioni, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui social insieme a dottori e infermieri della struttura. «Da parte dell’equipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza dell’Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l’augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo», si legge nella nota Ausl. Intanto il suo management ha fatto sapere che la cantante dovrà saltare anche i prossimi impegni: il concerto in programma il prossimo 14 dicembre al teatro Malibran di Venezia e il firmacopie del libro, sempre domani, presso la libreria Rizzoli di Milano.

