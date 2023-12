La storia di Alex Batty, ritrovato dopo sei anni. Era scomparso durante una vacanza in Spagna con la mamma e il nonno

Dopo 6 lunghi anni, Alex Batty, 11enne di Manchester scomparso durante una vacanza in Spagna, è stato ritrovato, in Francia. Anzi è stato lui stesso, ormai 17enne, a consegnarsi alla polizia francese, secondo quanto raccontato dalla Procura di Tolosa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe fuggito da una comunità “spirituale” rurale ai piedi dei Pirenei, dove conduceva la sua esistenza tra roulotte e tende. La sua storia ha dei tratti bizzarri sotto ogni punto di vista, a cominciare dal fatto che a «rapirlo» potrebbero essere stati i suoi stessi familiari: questa almeno è l’ipotesi della nonna e tutrice ufficiale di Alex, Susan Caruana. Tesi giustificata dal fatto che al momento della sparizione il ragazzino si trovava a Marbella con la madre Melanie, allora 37enne, e il nonno David, allora 58enne. Ma nessuno dei tre ha mai fatto ritorno dal viaggio: da lì l’idea che possano aver scelto di trasferirsi e di vivere «uno stile di vita alternativo» altrove. A far luce su quanto realmente accaduto, adesso, ci penserà l’inchiesta.

Leggi anche: