L’ambasciatore iraniano all’Onu: «Il futuro politico di Netanyahu si decide a Gaza. Biden? Ha bisogno del conflitto per essere rieletto»

L’Iran torna ad alzare la voce sulla situazione in Medio Oriente. In un’intervista esclusiva rilasciata a Newsweek, l’ambasciatore di Teheran presso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, ha detto che l’offensiva su Gaza sta assumendo un significato sempre più decisivo per la futura direzione politica di Israele e degli Stati Uniti. «Netanyahu vede il suo futuro politico legato alla continuazione della guerra a Gaza – ha spiegato Iravani nell’intervista – mentre il presidente Biden vede le sue prospettive di rielezione legate alla fine delle ostilità». Una situazione, questa, che secondo l’ambasciatore iraniano rappresenta un «conflitto di interessi» che sta diventando «sempre più ingestibile man mano che la guerra persiste». Se l’offensiva israeliana su Gaza andrà avanti, ha avvertito Iravani, non farà altro che generare ulteriori grattacapi per gli Stati Uniti, le cui truppe hanno già dovuto affrontare una serie di attacchi in Iraq e in Siria. Giusto questa mattina, le forze irachene filo-iraniane hanno attaccato la base militare Usa di Ain al Asad, a ovest di Baghdad. Mentre, sempre oggi, la portaerei americana Uss Dwight D. Eisenhower ha lasciato il Golfo dopo 19 giorni di presenza di fronte alle coste iraniane. Nel corso dell’intervista a Newsweek, Iravani ha difeso l’uso della lotta armata da parte dei palestinesi, ma anche affermato che tali sforzi non hanno come obiettivo la distruzione di Israele e non dovrebbero prendere di mira i civili, come avvenuto invece nel massiccio attacco sferrato il 7 ottobre scorso. L’obiettivo, ha concluso l’ambasciatore di Teheran all’Onu, è porre fine una volta per tutte all’occupazione israeliana a Gaza e in Cisgiordania. E per arrivarci, ha precisato Iravani, «i soli mezzi militari non bastano».

Foto di copertina: Saeid Iravani, ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite

Leggi anche: