Fedez, dopo le polemiche il ritorno sui social per Muschio Selvaggio: «È stata una stagione dura»

Il messaggio è del profilo del suo podcast, Muschio Selvaggio. «È stata una stagione dura», si legge nella didascalia. E in effetti è stata proprio così, con l’avvio turbolento dovuto all’addio in lite del collega Luis Sal. Ma c’è da starne certi: Fedez quel messaggio può ritenerlo valido anche per le recenti vicende sui passati accordi commerciali della moglie Chiara Ferragni. Dopo la multa da 1 milione di euro dell’Antitrust per aver pubblicizzato in maniera errata la partnership con Balocco e l’accordo sulla beneficenza, Fedez era intervenuto con fermezza per difendere la moglie dagli attacchi, prima della premier Giorgia Meloni e poi da quelli di Selvaggia Lucarelli. Poi le scuse anche di Ferragni, e il silenzio sui social di entrambi. Rotte oggi, venerdì 23 dicembre, con i repost di tre storie, tutte a tema Muschio Selvaggio. «È stata una stagione dura», si apre il messaggio della squadra del podcast, «nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima. Eppure grazie alle persone (o arti come nel caso di Ele) che vedete qui, abbiamo lavorato duramente e con l’entusiasmo che avete piano piano accolto, supportando il progetto con tanti consigli, complimenti e critiche costruttive».

