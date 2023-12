Mediaset, Andrea Giambruno non vuole cedere più. L’indiscrezione: «Ha chiesto di condurre il Tg4 o Studio Aperto»

Andrea Giambruno fa il suo ritorno a Mediaset, ma questa volta cercando un posto di spicco: il giornalista avrebbe chiesto ai vertici dell’azienda di condurre un telegiornale. Per la precisione il Tg4 delle 19 o Studio Aperto. A rivelarlo è un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano, secondo cui l’ex compagno della premier Giorgia Meloni – travolto dalle polemiche per i suoi comportamenti sessisti sul lavoro colti dai fuorionda e diffusi da Striscia la notizia – si sentirebbe stretto nel solo ruolo di autore del programma Diario del Giorno su Rete 4. Da qui la proposta a Mediaset di essere il volto del Tg4 come prima scelta o, come alternativa, ha menzionato Studio Aperto su Italia 1, telegiornale che già in precedenza ha condotto. Tuttavia, questo paventato ritorno potrebbe non essere scontato. Il Fatto continua segnalando che Pier Silvio Berlusconi, con cui Giambruno si è incontrato prima di Natale, sarebbe stato informato della richiesta. Tuttavia, un’operazione del genere potrebbe essere problematica su più fronti: a settembre, Mediaset ha rimosso il giornalista senza un provvedimento disciplinare, e il suo ritorno potrebbe danneggiare l’immagine dell’azienda. Senza contare l’aspetto politico della questione considerato che le sue parole o dichiarazioni potrebbero essere lette come messaggi alla sua ex compagna.

