Torna a tremare la terra a Spoleto, in Umbria, 40 chilometri a sud di Perugia. Dopo le scosse di inizio dicembre, che avevano spinto il sindaco a chiudere tutte le scuole, l’Ingv ha registrato alle 19.42 di oggi, giovedì 28 dicembre, un terremoto di magnitudo 3.2 a circa 3 chilometri a sud-ovest di Spoleto e a 8 chilometri di profondità. Per il momento non stati segnalati danni a cose o persone.

