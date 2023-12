Caso Ferragni-Balocco, anche la procura di Trento apre un fascicolo

Anche la Procura di Trento ha aperto un fascicolo conoscitivo sul caso Balocco-Ferragni. Come per Milano, Cuneo e Prato, pure in questo caso si tratta di un fascicolo senza ipotesi di reato e indagati, che arriva dopo l’esposto presentato dall’associazione dei consumatori Codacons in seguito alla multa dell’Antitrustm che ha multato le società dell’influencer per «pratica commerciale scorretta». Salgono dunque a quattro le procure che hanno dato il via alle indagini e rischiano di aumentare giorno dopo giorno: l’esposto del Codacons – che denuncia una possibile truffa aggravata ai danni dei consumatori – è stato inviato, infatti, a 104 procure su tutto il territorio nazionale.

