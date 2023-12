Tutti gli uomini e le donne di Chiara Ferragni: lo staff dell’influencer prima del Pandoro gate

Ieri anche la procura di Trento ha aperto un fascicolo sul caso Balocco-Chiara Ferragni. E ora, dopo la maxi multa dell’Antitrust si cercano le responsabilità dentro lo staff dell’influencer. Come ricostruisce oggi Il Messaggero nella black list non c’è solo il manager Fabio Maria Damato. Il quotidiano elenca volti, nomi e cognomi dei fedelissimi dell’imprenditrice digitale. Prima tra tutti c’è Luisa Lozupone, capo della comunicazione. La nomina a responsabile marketing e comunicazione della Chiara Ferragni Colletion avviene nel 2019 e combacia con la promozione di Fabio Maria Damato. Lozupone, riporta la testata «è anche legata all’assistente legale della Ferragni, di cui commenta i post (e soprattutto i successi) su Linkedin. Stiamo parlando di Rachele Perico».

(foto da @chiaraferragnibrand)

La consulente di bellezza, il make up artist e l’assistente personale

Nella Beauty Division del brand Ferragni c’è invece Chiarà Calè. Laureata in Economia e Gestione Aziendale alla Cattolica di Milano, periodo negli States e poi dopo una breve esperienza a L’Oreal eccola nello staff dell’influencer. Manuele Mameli è il make up artist di Chiara Ferragni. Origini cagliaritane, vive oramai da anni a Milano. Suo il trucco delle nozze dell’influencer che segue spesso nei suoi shooting ed eventi. È stato lui a truccare l’imprenditrice digitale per il primo appuntamento con Fedez, così come per le nozze. Come sottolinea Il Messaggero era presente anche al compleanno di Valentina Ferragni, la sorella, dell’imprenditrice invece nemmeno l’ombra. Infine, nella lista de Il Messaggero figura Barbara Di Poggio che su LinkedIn si definisce «PA to CEO presso TBS Crew»: è l’assistente personale di Chiara Ferragni. Segue tutto, dagli eventi agli incontri fino a quelli più privati. Ha alle spalle una gavetta di tutto rispetto: prima in Dolce e Gabbana, con anni passati da assistente personale del Ceo di Yoox e come assistente al team Fila.

Leggi anche: