La storia della bimba di 5 anni abbandonata dai genitori a Capodanno, salvata da un barista

Sarebbe stata abbandonata dai genitori la bambina di cinque anni ritrovava per le strade di Mondragone, in provincia di Caserta. A notare la piccola che si camminava completamente sola è stato un barista della cittadina casertana. L’uomo ha visto la bambina palesemente disorientata e l’ha portata nel suo locale, in attesa che arrivassero le forze dell’ordine. A raccontare la vicenda è il deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che aveva ricevuto la segnalazione da parte del giornalista Pino Grazioli e ha poi contattato la polizia stradale: «Mi hanno assicurato che la bambina è al sicuro nelle loro mani e che il magistrato ha già avviato tutte le procedure per l’attivazione dei servizi sociali, per risalire ai genitori e ricostruire l’accaduto». Borrelli parla di una «storia atroce» che intende seguire fino alla fine: «Non c’è mai una ragione valida per abbandonare un bambino, è un gesto disumano e inaccettabile. I genitori di questa bambina vanno individuati e, se fosse confermato l’abbandono, puniti duramente. Una storia straziante proprio nel giorno di Capodanno».

