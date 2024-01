Il presidente delle Filippine in elicottero per vedere i Coldplay: scoppia la polemica (social)

Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior, è finito al centro delle polemiche (social) per aver utilizzato l’elicottero di Stato per andare al concerto dei Coldplay a Bulacan, a Nord della capitale Manila. Le critiche degli utenti del web hanno costretto l’ufficio presidenziale a diffondere una nota nella quale si precisa che l’utilizzo del velivolo «si è reso necessario per ragioni di sicurezza a causa delle condizioni senza precedenti del traffico nell’area», legate ai circa 40mila spettatori che hanno assistito all’evento musicale della rock band britannica presso la Philippine Arena di Bulacan, a circa 40 chilometri di auto dal palazzo presidenziale. Nel comunicato viene inoltre richiesta ai cittadini «la comprensione per queste misure» poiché «sono cruciali per mantenere la sicurezza e il benessere della leadership della nostra nazione».

Anche il frontman della band, Chris Martin, durante la performance, ha ringraziato il pubblico presente sottolineano di «non aver mai visto così tanto traffico» in vita sua. «Avete attraversato l’inferno per essere qui», ha concluso. Le motivazioni dello staff di Marcos Jr non hanno però convinto gli utenti, che – sempre sui social network – hanno criticato l’utilizzo dei fondi pubblici da parte del presidente per attività non ufficiali. «L’uso di risorse ufficiali, come l’elicottero presidenziale, per attività personali e non ufficiali è generalmente considerato un abuso di potere o un uso improprio delle risorse governative», si legge in un tweet.

