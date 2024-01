No! Non vogliono farci bere latte di scarafaggio

Torna in circolazione una vecchia notizia del 2018 riguardante uno studio del 2016 su una sostanza denominata «latte di scarafaggio». Ma se ne stiamo parlando qui è perché diversi utenti hanno diffuso nelle condivisioni Facebook una narrazione alterata (per esempio qui, qui e qui), alludendo a una sua commercializzazione in atto. Evidentemente questo genere di “notizie”, riciclate fuori contesto, cercano di attirare follower tra chi già è stato persuaso dalla disinformazione – spesso impropriamente definita “salutista” – sugli alimenti e più in particolare sull’inserimento degli insetti nella dieta, come la più “famigerata” farina di grillo.

Per chi ha fretta:

Il latte di scarafaggio esiste davvero ed è una sostanza cristallina scoperta in uno studio del 2016.

Anche se la sostanza risulta nutriente allo stato attuale è impossibile produrne in quantità apprezzabili.

Un alimento dovrebbe comunque venire analizzato per accertarne la sicurezza prima di venire autorizzato nell’Unione europea.

Analisi

La narrazione appare solitamente con lo screen di un articolo di Benedetta Palmieri per il Mattino, dove la notizia era stata riportata in maniera corretta, oppure dei blog che recano titoli fuorvianti. Ecco invece tre esempi di come è stata distorta la narrazione riguardo al latte di scarafaggio:

Carne artificiale o di insetti e latte di scarafaggio, la dieta del futuro.

Che sia più nutriente lo dicono loro. Lo hanno detto per la carne artificiale e anche per gli inetti, ma sappiamo che gli esperti seri e non venduti al sistema la pensano in maniera opposta.

Eh sì ! Una buona colazione con latte di scarafaggio per “salvare il pianeta” ci sta !

Cosa serve ancora per capire che Vi stanno prendendo per il Kulo, mortalmente ?

Buona Domenica Creduloni.

P.S. Mi raccomando, andate a $pararvi l’ ennesima dose perché siamo in troppi, bisogna salvare il pianeta !

Facciamolo bere a bill gatesse e a tutti i suoi simili ricconi che vogliono decidere le sorti del mondo senza il nostro consenso. Facciamo fallire i loro piani,altrimenti, buon appetito!!

Pronti per il latte di scarafaggio? Non proprio

Come accennato lo studio sul latte di scarafaggio esiste davvero. I ricercatori dell’

Institute of Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, sono riusciti a estrarre la sostanza di struttura cristallina ricca di carboidrati e proteine da una specie di blatta denominata Diploptera punctata. Secondo gli autori della ricerca «un singolo cristallo […] contiene più di tre volte l’energia di una massa equivalente di latte». Ma anche se tale sostanza risulta essere nutriente, può essere prodotta solo in laboratorio mediante lunghi processi. Come ha spiegato uno degli autori Leonard Chavas, in una intervista a Kastalina Medrano per Inverse. Inoltre, come è succede per tutti gli alimenti, anche questo “latte” dovrebbe prima superare attenti esami che ne accertino la sicurezza prima di venire autorizzato per la commercializzazione nell’Unione europea. Allo stato attuale avrebbe però dei costi proibitivi, e viste le quantità prodotte non sfamerebbe nessuno.

Conclusioni

Abbiamo visto che il cosiddetto «latte di scarafaggio» esiste davvero ma non vi sono le condizioni per autorizzarne la commercializzazione, come invece sembrano alludere le condivisioni in oggetto.

Del caso si sono occupati anche i colleghi di Facta.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: