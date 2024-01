Elena Bonetti e Ettore Rosato entrano in Azione, Calenda: «Saranno vicepresidente e vicesegretario»

Non è una sorpresa, per chi segue le vicende dell’ormai ex Terzo polo. Dei malumori interni a Italia Viva dell’ex ministra e dell’ex presidente del partito fondato da Matteo Renzi Open aveva dato notizia già lo scorso luglio. Ma è con una conferenza stampa congiunta alla Camera, lunedì 29 gennaio, che Carlo Calenda ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Elena Bonetti ed Ettore Rosato in Azione. «Dopo la rottura del Terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con Per», l’acronimo dell’Associazione Popolari Europeisti Riformatori, ha detto Calenda confermando l’ingresso dei due deputati nel partito. L’ex ministra per le Pari opportunità e la famiglia del governo Conte e Draghi, che aveva preso le distanze da Renzi già a ottobre, è stata proposta dal leader di Azione come vicepresidente con delega a «dar vita ad un grande partito della Repubblica che riunisca liberali, socialisti riformatori, popolari». Rosato, che nel 2006 è stato anche sottosegretario al ministero dell’Interno nel governo Prodi, sarà già da subito vicesegretario delegato all’organizzazione, anche per le elezioni europee. «Serve mettere in campo una scelta di grande responsabilità, per far fronte al bipolarismo degli opposti», ha commentato il deputato in conferenza stampa, e che lo scorso ottobre aveva criticato la gestione di Renzi nella crisi del Terzo polo. «Entriamo in Azione per allargare azione e riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso», sono state le parole di Bonetti, «vogliamo rilanciare con forza e chiarezza un progetto politico unitario che passa dalle elezioni europee, ma guarda oltre. Il lavoro della nostra associazione Per continuerà al fianco di Azione. C’è tanta partecipazione anche civica nel Paese e c’è domanda di tornare a una serietà che apparteneva all’esperienza del governo Draghi, di cui ho fatto parte con le colleghe Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Chi è stanco della politica inconcreta deve sapere dove trovarci».

