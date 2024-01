Altri guai sui biglietti per Sanremo, in tilt la piattaforma per le esibizioni a Domenica In: il Comune costretto a scusarsi

Come già successo per i tagliandi delle serate del Festival, anche per quelli di domenica 11 febbraio è stato impossibile l’acquisto per i tantissimi che ne hanno fatto richiesta

Ancora un intoppo sui biglietti del Festival di Sanremo. Stavolta è andata in tilt la piattaforma usata dal Comune ligure per partecipare alla puntata di Domenica in dell’11 febbraio. Come da tradizione, alla conclusione del Festival, tutti gli artisti tornano a esibirsi sul palco dell’Ariston durante il programma domenicale di Rai1. Un’occasione preziosa per chi non ha potuto procurarsi i biglietti per una delle serate, oltre che per chi quei tagliandi proprio non poteva permetterseli. I prezzi per la Platea infatti partivano da 200 euro, fino a 730 euro per la finale. Quei tagliandi poi sono ormai esauriti, dopo che anche in quell’occasione la piattaforma con fatica riuscì a soddisfare le tante richieste arrivate in pochissimo tempo.

Il caso si è ripetuto, con le polemiche già pronte all’orizzonte. Il Comune di Sanremo si è dovuto scusare, spiegando sul proprio sito che «a causa di un eccessivo numero di ingressi avvenuti contemporaneamente sulla piattaforma, non è stato possibile accedere al modulo online per partecipare all’assegnazione dei biglietti». Il sito, spiega il Comune, era risultato inaccessibile già prima delle 16 di oggi 31 gennaio, cioè appena iniziata la presentazione delle richieste, arrivate evidentemente in massa. «Scusandosi per il disagio tecnico, il Comune di Sanremo, tramite il Servizio Sistemi Informativi, è al lavoro per rispristinare la piattaforma on line e renderla nuovamente attiva. Il modulo di partecipazione verrà reso disponibile una volta risolto il problema tecnico: la nuova data sarà comunicata appena possibile».

Leggi anche: