Sanremo 2024, Emma – «Apnea»

«Con Apnea farete molta fatica a restare seduti». Emma Marrone promette divertimento con la canzone che le ha aperto per la quarta volta le porte del Festival di Sanremo. All’Ariston la cantante nata a Firenze il 25 maggio 1984 è ormai di casa. Nel 2011 esordisce insieme ai Modà dopo aver vinto la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nell’anno del debutto si posiziona seconda cantando Arriverà affiancata da Kekko Silvestre. Il successo arriva nell’edizione successiva con Non è l’inferno, brano che non riuscirà a portare all’Eurovision per una brutta infezione virale. Al festival europeo della canzone parteciperà nel 2014 con una designazione diretta della Rai. Il ritorno a Sanremo arriva nel 2015 con Carlo Conti che la sceglie come co-conduttrice. L’anno dopo è ospite e duetta con Alessandra Amoroso. Amadeus la accoglie poi nel 2020 in occasione del lancio del film Gli anni più belli in cui la cantante interpreta il personaggio di Anna. Per l’occasione si esibisce anche in un medley dei suoi più grandi successi: Stupida Allegria, Non è l’inferno, Amami, Fortuna. Nell’estate di quell’anno annuncia di aver sconfitto il cancro all’utero e alle ovaie che l’aveva tenuta lontano dalle scene. Torna in gara nel 2022 cantando Ogni volta è così, sesta classificata. L’anno scorso è ancora ospite dell’Ariston nella serata cover durante la quale accompagna insieme a Laura Marzadori il concorrente Lazza. Ora una nuova partecipazione, per celebrare la musica e la vita.

Il testo di «Apnea» di Emma

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea



