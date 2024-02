La proposta di Hamas in tre fasi per il rilascio degli ostaggi, poi la fine della guerra. Media israeliani: «Netanyahu valuta»

Il piano di Hamas per un accordo con Israele prevede un cessate il fuoco di 135 giorni diviso in tre fasi. È quanto riportato nella bozza visionata dall’agenzia Reuters dopo la riposta della settimana scorsa sulla proposta di Qatar ed Egitto. Secondo il piano, la prima fase prevede la liberazione di donne, anziani, malati, e maschi sotto i 19 anni, in cambio di donne e minori palestinesi detenuti. Nella seconda fase è fissato lo scambio degli altri uomini con detenuti e il ritiro dei soldati israeliani da Gaza. E infine nella terza fase ci sarà la restituzione dei corpi. Nel pacchetto di proposte, Hamas chiede anche aiuti e l’avvio della ricostruzione della Striscia. In più viene richiesto il rilascio di 1.500 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Tra questi almeno un terzo è condannato all’ergastolo. Stando a quanto riporta Reuters, Hamas si aspetta un accordo definitivo sulla fine della guerra entro la fine della terza fase.

La risposta di Israele

Sulla proposta di Hamas ci sarebbe la disponibilità a una valutazione da parte del premier israeliani Benjamin Netanyahu, che secondo l’emittente israeliana Kan tv alla vigilia della mediazione di fine gennaio a Parigi, avrebbe dato mandato al capo del Mossad, David Barnea, per concordare «un cessate il fuoco» transitorio di una settimana durante ognuna delle tre fasi proposte da Hamas. Quella decisione, secondo l’emittente israeliana, sarebbe stata presa senza consultare il Gabinetto di guerra e discussa a Parigi con la mediazione di Usa, Egitto e Qatar. Al momento il governo israeliano non ha commentato le indiscrezioni di Kan tv, spiegando a Times of Israel di non avere ancora nuove risposte sulla proposta di Hamas. L’emittente ha poi riportato che Israele ha risposto al Qatar di essere «pronto ad attaccare le postazioni di Hams a Rafah», nel Sud della Striscia di Gaza, nel caso in cui i negoziati sugli ostaggi dovessero fallire.

