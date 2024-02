Sanremo 2024, come è nato il brano manifesto di Fiorella Mannoia: la storia delle sorelle assassinate sotto la dittatura del generale Trujillo

Un brano-manifesto sulle donne. Fiorella Mannoia nella sua Mariposa (farfalla in spagnolo), proposta alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, parla di femminismo, indipendenza, libertà. «Sono il coraggio che genera il mondo. Sono uno specchio che si è rotto. Sono l’amore, un canto, il corpo. Un vestito troppo corto», canta sul palco dell’Ariston scalza e con un lungo abito di pizzo bianco. Il nome del brano è nato durante la visione di una serie: Il grido della farfalle (El grito de las mariposas, il titolo originale). Una serie drammatica ispirata alle vicende delle attiviste contro il regime dominicano del generale Trujillo, uno dei più sanguinosi nella storia del Sud America, Minerva, Patria e Teresa Mirabal (Le Mariposas). «Quando vedemmo la serie mio marito Carlo cominciò a scrivere delle frasi una dopo l’altra e me le fece leggere. Erano profonde e bellissime. Le ho fatte sentire a Federica Abbate e Cheope tanto che non ci è voluto molto per scriverne una canzone. È un omaggio alle donne incredibili che danno la vita per il diritto di esistere e decidere ciò che vogliono e non vogliono», ha raccontato Mannoia.

La storia

Patria Mercedes Mirabal Reyes, María Argentina Minerva Mirabal Reyes e Antonia María Teresa Mirabal Reyes furono assassinate in un’imboscata dei servizi segreti il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana, per ordine dell’allora dittatore Rafael Trujillo. La jeep su cui viaggiavano subì un’imboscata da parte dei servizi segreti del Paese. In quell’occasione le tre attiviste contro il regime vennero picchiate a bastonate, uccise e ricaricate sull’auto, gettata in un fosso nel tentativo di far sembrare la loro morte un incidente. Il loro assassinio provocò enormi proteste che portarono all’uccisione di Trujillo e alla caduta del regime. La serie affronta temi come la violenza di genere, l’emancipazione femminile, la corruzione politica. La data del 25 novembre è stata scelta nel 1999 dall’Onu come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne proprio per commemorare l’attivismo, il coraggio, e purtroppo la morte delle tre sorelle.

