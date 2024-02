Dagli sos di John Travolta alla vendetta di Cardiotrap di «Mare Fuori»: i migliori meme della seconda serata del Festival

Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura che ci ha regalato il nonno pensionato di Viva Rai 2, Ruggiero Del Vecchio. Qualcuno su Threads lo paragona ad Amadeus tra 50 anni, quando probabilmente potrebbe essere ancora – suo malgrado – a condurre Sanremo. D’altronde, anche il solo fatto che Ama sia alla sua quinta conduzione consecutiva è stato un meme per giorni. Vero protagonista dell’ironia social è John Travolta, visibilmente imbarazzato, se non disorientato. Di certo non era a suo agio tra le gag di Amadeus e Fiorello. E agli occhi dei mematori non è passato inosservato. Infine, dentro i vestiti delle mascotte di Milano Cortina 2026 qualcuno ipotizza (ironicamente) che possano esserci i grandi esclusi e delusi di Sanremo: i Jalisse. «Non sanno più come entrare all’Ariston…».

