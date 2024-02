Sanremo 2024, perché Maninni è salito sul palco dell’Ariston con una matita sull’orecchio – Il video

Venti punti in più al Fantasanremo per chi ha nella propria squadra Alessio Mininni, in arte Maninni. Il cantautore pugliese si è infatti presentato sul palco dell’Ariston con una matita dietro un orecchio. Il cosiddetto «bonus della matita» è stato promosso direttamente dall’Unione Europea per invitare al voto di giugno i telespettatori del Festival di Sanremo. «La matita è simbolo della democrazia e ci ricorda l’importanza di un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto. Ricorda al tuo cantante preferito di portare una matita sul palco perché se vince la democrazia vinciamo tutti!», era l’appello del Parlamento europeo sui social.

