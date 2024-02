Sanremo 2024, l’anima rock di Gianna Nannini con Rose Villain. La dedica alla madre: «Sta facendo il tifo per me da lassù» – Il video

Per il suo debutto al Festival di Sanremo Rose Villain ha voluto portare con sé nella serata delle cover e dei duetti un pezzo da novanta della musica italiana. Con Gianna Nannini all’Ariston arriva il rock, in un medley dei successi della cantante toscana, che a Sanremo è di casa. Tra i brani cantati dalle due artiste Scandalo, Meravigliosa creatura, Sei nell’anima. «Voglio dedicare questo momento a tutte le donne, guarda che bella unione tra noi, siamo forti e delicate come fiori, voglio dedicarla a mia madre che non c’è più ma sono sicuro stia facendo un ca**o di tifo per me».

