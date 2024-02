Sanremo 2024, Sangiovanni e Aitana cantano «Farfalle» (e «Mariposas»): chi è la popstar di Barcellona – Il video

È Sangiovanni il primo dei 30 big in gara al Festival di Sanremo a esibirsi nella quarta serata dedicata alla cover e ai duetti. Al suo fianco, nella 74esima edizione della kermesse canora, la popstar di Barcellona Aitana. I due cantano (in doppia lingua) il brano Farfalle di Sangiovanni – portato al Festival nel 2022 – e Mariposas di Aitana, ovvero la versione spagnola del brano che gli artisti hanno inciso insieme. Aitana Ocaña Morales è nata nel 1999 a Barcellona. Nel 2014 inizia a pubblicare su YouTube alcune cover di brani famosi e pezzi inediti. A far decollare la sua carriera è la partecipazione, tra il 2017 e il 2018, alla nona edizione del talent show Operación Triunfo. Nonostante il suo secondo posto, il singolo dal titolo Lo Malo – pubblicato insieme ad Ana Guerra – viene premiato in Spagna come doppio disco di platino. Il successivo Ep Tráiler è fin da subito schizzato al proprio posto della classifica degli album più venduti nel Paese. La fama negli Stati Uniti, il conseguente trasferimento a Los Angeles, il successo del primo album e una nomination ai Latin Grammy Awards le hanno aperto la strada a diverse e importanti collaborazioni musicali.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: