Sanremo 2024, Alfa entra nella top ten provvisoria: la sua esultanza diventa virale – Il video

Non è riuscito a trattenere l’emozione il giovane artista in gara con Vai! quando ha scoperto di essere nella top ten della classifica provvisoria del Festival di Sanremo. Il 23enne Alfa ha diffuso sui social il video in cui reagisce in diretta all’annuncio di Amadeus. L’artista, seppur si tratti di una posizione solo temporanea, è arrivato dopo quattro serate decimo su trenta cantanti in corsa nella 74esima edizione. Incredulo, è quindi scoppiato di gioia. Tra i commenti, i suoi fan festeggiano con lui. C’è chi dice che lo vorrebbe nella top five e chi addirittura nella top three. Per ora, però, i favoriti sul podio sono Geolier con I p’ me, tu p’ te, Angelina Mango con La noia e Annalisa con Sinceramente.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA –Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

