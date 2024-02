Sanremo 2024, Mr Rain canta «Mary» con i Gemelli Diversi e porta le Farfalle sul palco – Il video

Mr Rain ha scelto di portare i Gemelli Diversi per la serata dei duetti del Festival di Sanremo. Hanno interpretato il brano Mary, uscito nel 2002, che racconta la storia di un’adolescente vittima di abusi sessuali da parte del padre. Nel corso dell’esibizione, Mr Rain ha cantato anche una strofa di Supereroi, il testo con cui lo scorso anno si è presentato al teatro dell’Ariston. Sul palco anche la squadra nazionale di ginnastica ritmica, le Farfalle. «Le ho volute con me perché il loro volteggiare nello spazio è un invito a rispettare la delicatezza: rappresentano una magica metafora della sensibilità. Quando le ho incontrate nella loro sede di Desio, mi è subito piaciuta la prima proposta di coreografia che mi hanno sottoposto e, dopo aver svolto un paio di prove, è scattata la giusta magia», ha raccontato nei giorni scorsi il cantante attualmente in gara con Due altalene.

