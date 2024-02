Sanremo 2024, l’omaggio a Morricone di Dargen D’Amico e l’appello di pace per i bambini di Gaza – Il video

Dargen D’Amico porta sul palco dell’Ariston, nella serata delle cover e dei duetti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, un omaggio al maestro Ennio Morricone. Il duetto con la Babelnova Orchestra, progetto musicale multietnico, sui brani dello stesso rapper e produttore musicale Modigliani e Dove si balla e un arrangiamento elaborato sulle note The Crisis, estratto dalla colonna sonora di La leggenda del pianista sull’oceano scritta da Morricone. Guidata dal contrabbassista Pino Pecorelli, la BabelNova Orchestra è una formazione di 12 musicisti molti dei quali provengono dall’esperienza dell’Orchestra di piazza Vittorio. Gli altri sono musicisti delle seconde generazioni, tutti italiani che possono contare su un bagaglio di esperienze e di culture diverse. Al termine dell’esibizione, il cantautore ha inoltre lanciato nuvamente un messaggio di pace: «In questo momento dall’altra parte del mare ci sono dei bambini buttati sul pavimento perché negli ospedale non ci sono medicinali e vengono operati con la luce del cellulare. Senza anestesia, bambini mutilati. Se abbiamo il coraggio di voltarci dall’altra parte, abbiamo anche il coraggio per imporre un cessate il fuoco», ha detto Dargen D’Amico.

