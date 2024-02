Israele, Netanyahu vuole entrare a Rafah. «Coloro che dicono di non farlo ci dicono di tenere Hamas lì»

In un’intervista alla Abc, che sarà trasmessa oggi, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu continua a ribadire come necessaria l’offensiva militare a Rafah. «Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a Rafah ci stanno sostanzialmente dicendo di perdere la guerra. Tenete Hamas lì», ha dichiarato Netanyahu. «Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas a Rafah, che è l’ultimo bastione», ha aggiunto. La città più meridionale di Gaza è da tempo rifugio per quasi un milione di sfollati palestinesi. L’esercito israeliano, secondo quanto sostenuto dal premier, darà «passaggi sicuri per la popolazione civile» prima dell’avvio dell’operazione militare a Rafah. «Garantiremo – ha spiegato – un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene. Stiamo elaborando un piano dettagliato per farlo. Su questo non siamo sprezzanti».

