Sanremo 2024: vince Angelina Mango, a Geolier il Televoto non basta – La classifica finale del Festival

È finita la 74esima edizione del Festival di Sanremo, si spengono le luci all’Ariston dopo cinque giorni di musica ed esibizioni. Trenta gli artisti in gara quest’anno, tantissimi, voluti da Amadeus per l’ultima volta conduttore e direttore artistico dall’evento che è stato seguito da milioni di spettatori ogni sera. Loredana Bertè si è aggiudicata il premio della critica Mia Martini, Angelina Mango quello della Sala Stampa. È Fiorella Mannoia per il brano Mariposa a vincere invece il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Mentre quello per la miglior composizione musicale è andato a Mango con La noia. Le tre giurie – pubblico, sala stampa Tv e Web e Radio – sono tornate ad esprimersi per decretare il vincitore di questa edizione. Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo con il 40.3% delle preferenze totali. Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%. Se si considerano soltanto i dati del Televoto, Geolier ha conquistato il 60% dei voti dei telespettatori, Angelina Mango il 16,1%. Annalisa 8%, Ghali 8,3% e Irama 7,5%.

Tra pronostici, favoriti e sorprese, al termine dell’ultima serata è questa la classifica finale:

Angelina Mango – La noia Geolier – I’ p’ me, tu p’ te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa Mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino qui Alfa – Vai! Gazzelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo una ragazza Mr. Rain – Due Altalene Santi Francesi – L’amore in bocca Negramaro – Ricominciamo tutto Darge D’Amico – Onda Alta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita ⁠BigMama – La rabbia non ti basta ⁠Rose Villain – Click! Boom Clara – Diamanti grezzi Renga Nek – Pazzo di te Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Bnkr44 – Governo Punk Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

