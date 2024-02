Mahmood, Fabri Fibra, Cor Veleno e tutte le nuove uscite musicali italiane: le recensioni

Messo alle spalle il Festival di Sanremo la discografia riprende a sbuffare musica, anche di valore. Una ventata di contemporaneità per esempio il disco di Mahmood, sempre ironico Fabri Fibra, sempre geniale Mace, immortale rap old school per i Cor Veleno. Mentre i Toys Orchestra rilasciano una perla di rara bellezza e Francesco Bianconi impreziosisce due splendidi lavori firmati Amalfitano e Andrea Poggio. Male invece i Mare Fuori Matteo Paolillo e Clara, malissimo Pyrex, rimandati Medi e 8blevrai.Chicca della settimana: Luciennn e Aura con la loro S0li. A voi tutte le nostre recensioni alle ultime uscite italiane.