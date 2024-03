Chiara Ferragni in ansia prima di Fabio Fazio: «Tremo di paura e piango: non è un momento facile»

C’è attesa per l’ospitata di Chiara Ferragni stasera, domenica 3 marzo, nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa sul Nove. Ad attendere l’intervista, dove l’imprenditrice, con ogni probabilità, romperà il silenzio su tutte «le sfighe» che la perseguitano negli ultimi mesi, è più di tutti la diretta interessata. Lo fa sapere con due stories su Instagram dove, dopo i ringraziamenti ai suoi sostenitori, tiene a precisare che stasera probabilmente si impappinerà, parlerà troppo velocemente, balbetterà. «Ma sono agitata ed è giusto e normale così». Anche perché quello che sta passando, scrive sui social, «non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura e piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò “perfetta” come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità», conclude.

L’aspettativa più forte che serpeggia sui social è che l’influencer dovrà dare delle spiegazioni sulle indagini in corso per il caso del Pandoro griffato Balocco, ma anche sulle promozioni “sospette” di altri prodotti. E dovrà dire anche la sua su qualcosa di assai più personale: la rottura del rapporto con Fedez. Nei giorni scorsi gli unici che sono riusciti a intervistare Ferragni erano stati quelli di Pomeriggio 5. Mentre Striscia la notizia le ha consegnato il tapiro d’oro per presunti “accordi sottobanco” con Myrta Merlino. Sta di fatto che dopo la sconfitta al Tar del Lazio – che ha respinto il ricorso del Codacons contro la partecipazione della stessa influencer al programma di Fazio -, l’attesa per il ritorno in tv dell’imprenditrice a poco più di un anno dal Festival di Sanremo che co-condusse al fianco di Amadeus, è altissima.

