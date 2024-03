Due ragazze ferite mentre ballano in discoteca, il giallo in un locale di Roma appena riaperto: «Colpite da un oggetto appuntito»

Due ragazze sono state ferite mentre si trovavano in una discoteca in zona Flaminio, vicino a Ponte Milvio, a Roma. Le ragazze di 21 e 23 anni stavano ballando nel locale verso le 2.30, quando hanno raccontato di aver sentito un oggetto appuntito che le feriva. Una di loro è stata colpita a una gamba, l’altra al fondoschiena, secondo quanto riferisce il Messaggero.

La vicenda è avvenuta in un locale riaperto da poco, dopo una chiusura di otto giorni imposta dal questore per una serie di episodi come risse e aggressioni. Le due ragazze sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, non sarebbero ferite gravemente. Sul caso indaga la polizia.

