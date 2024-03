Polemiche per Chiara Ferragni Joker sulla copertina de «L’Espresso». Ma c’è chi difende la scelta

«Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara». L’ultima copertina de L’Espresso, in edicola venerdì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, sta facendo discutere nonostante non sia ancora arrivata in edicola. L’inchiesta principale è sugli affari dell’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, come spiega anche il sommario: «Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa». Un’inchiesta che si preannuncia molto critica nei confronti della gestione del business in casa Ferragni, già scossa in questi mesi dalle vicende giudiziarie per il caso Balocco e gli altri accordi commerciali. Ma non è tanto l’argomento a scuotere l’opinione pubblica e gli utenti sui social network, quanto l’immagine che campeggia in copertina. Chiara Ferragni appare a mezzo busto, indossa una giacca grigia, una camicia bianca e una cravatta nera. Niente di strano fin qui, se non fosse che è pesantemente truccata sul viso. Come un pagliaccio, come Joker il cattivo della saga di Batman, con il trucco blu che le cola sotto gli occhi e la tinta rossa intorno alle labbra. L’inchiesta del settimanale arriva a una settimana dall’intervista di Ferragni da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa. Sui social c’è chi critica il cattivo gusto dell’immagine, e anche la scelta di ridicolizzare una donna in copertina proprio l’8 marzo. Tra i difensori però c’è chi ricorda come L’Espresso abbia spesso realizzato delle copertine provocatorie, senza fare troppe distinzioni. E così Salvini è stato Gambadilegno, Berlusconi è diventato il Mao di Andy Warhol e Giorgia Meloni è stata incoronata regina come Elisabetta.

