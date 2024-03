Striscia la notizia fa le pulci al televoto di Sanremo: «Mancano due milioni di voti»

Qualcosa non quadra secondo Striscia la notizia che fa le pulci sul televoto della finale di del Festival di Sanremo2024. Secondo una fonte ascoltata dal tg satirico di Antonio Ricci solo un operatore telefonico avrebbe già comunicato i voti e sarebbe due milioni quelli non registrati, un milione e mezzo quelli registrati. «Si è in attesa delle comunicazioni delle altre compagnie», precisa Pinuccio inviato sul caso. E sempre il comico precisa che c’è stata un “overflow”, ovvero un’eccedenza di voti tale da mandare in tilt il sistema. Secondo il regolamento del concorso musicale la Rai è libera di «adottare qualsivoglia iniziativa» per rendere regolare il televoto. Tra le opzioni anche quella di annullare il televoto considerando solo i voti di giuria e sala stampa.

