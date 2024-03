«Tuta Gold» doppio disco di platino e a Mahmood arriva una maxi-confezione di «Cileni ripieni di zucchero» – Il video

Mahmood festeggia il doppio disco di platino per Tuta Gold, brano arrivato sesto al Festival di Sanremo. E per l’occasione, Mulino Bianco – l’azienda italiana di prodotti da forno – gli regala una maxi-confezione di «Cileni ripieni di zucchero – Gold Edition». Tutto nasce da un fraintendimento della canzone: nel ritornello, Mahmood parla, infatti, di «gilet neri ripieni di zucchero». Ma molti utenti – compreso Fazio Fazio che ha confessato ieri a Che tempo che fa di essere caduto nel misunderstanding musicale – hanno capito «Cileni ripieni di zucchero». La versione storpiata era, fin da subito, finita nel mirino dei mematori del web, che durante la kermesse canora avevano ironizzato sul brano in gara. Di qui, la mossa di marketing del brand italiano di regalare al cantautore un pacco enorme di biscotti che, però, non sono ancora stati lanciati sul mercato. Almeno, per il momento. Il video della sorpresa è diventato virale sui social.

Leggi anche: