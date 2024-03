L’ex diplomatica Usa Victoria Nuland non ha previsto l’attacco al Crocus di Mosca

Un messaggio nascosto in un lungo discorso che ora emerge rivelandosi una previsione dell’attentato terroristico al Crocus City Hall di Mosca. Questo è quello che molti utenti sui social sostengono di vedere in uno stralcio di un discorso di Victoria Nuland, che dal luglio 2023 al 5 marzo 2024 è stata vicesegretario di Stato ad interim e già sottosegretaria di Stato per gli affari politici degli Usa. Nuland ha per anni rivestito ruoli chiave nelle decisioni militari e statali di Washington e dal 2014 si è ferventemente schierata a favore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. Tuttavia, Victoria Nuland non ha previsto l’attacco al Crocus di Mosca. Il video alterato si inserisce nel lungo filone con cui la propaganda russa cerca di incolpare presunti mandanti ucraini della strage, nonostante questa sia stato rivendicato dai terroristi islamisti dell’Isis-K. Fatto riconosciuto anche dallo stesso presidente Vladimir Putin.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nella descrizione si legge:

I dieci secondi estrapolati su Facebook provengono da un discorso tenuto da Nuland il 22 febbraio 2024, in occasione del secondo anniversario dall’inizio della guerra. L’intervento è reperibile su YouTube, la parte oggetto di verifica arriva dopo 9′ 04”. La trascrizione dell’intervento è reperibile sul sito dell’ambasciata statunitense in Russia e su quello del Center for Strategic & International Studies, dedicato allo studio di soluzioni per le più grandi sfide globali. Nel discorso, Nuland, parla a favore di un pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari che l’amministrazione Biden intende inviare all’Ucraina.

Nel video si sente la statista afferma:

With the $60 billion supplemental that the Administration has requested of Congress, we can ensure Ukraine not only survives but thrives. With this support, in 2024, we will can help ensure Ukraine can continue to fight, to build, to recover, and to reform. With this money, Ukraine will be able to fight back in the East and accelerate the asymmetric warfare that his been most effective on the battlefield. And as I said in Kyiv three weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield this year.