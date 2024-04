Roma, ladro entra in pizzeria e si ubriaca: il titolare lo trova ancora addormentato la mattina dopo

«Non so se piangere o ridere». Commenta così il pizzaiolo Errico Porzio l’intrusione notturna di un ladro nella sua pizzeria Al solito Porzio, lungo via Tuscolana, a Roma. La notte di Pasqua, un uomo di 30 anni senza fissa dimora ha forzato la porta d’ingresso del locale distruggendo il vetro, si è messo a cercare le bottiglie di vino e ha iniziato a bere fino a ubriacarsi. A ritrovarlo la mattina seguente, ancora addormentato, sono stati gli stessi titolari del locale, che hanno subito chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno identificato e portato via il ladro. Si tratta di un senza tetto originario della Repubblica Centraficana, che deve rispondere ora del solo reato di danneggiamento. Una volta entrato nel locale, infatti, l’uomo non ha rubato nulla. Ha soltanto bevuto del vino, in quantità tale da rimanere stordito e addormentarsi nel locale.

A raccontare l’episodio è lo stesso titolare della pizzeria, Errico Porzio, maestro pizzaiolo che sul suo profilo Facebook vanta oltre 28mila follower. «Non è un pesce d’aprile», si legge nel post pubblicato sui social, dove Porzio condivide anche un video del vetro rotto all’ingresso del locale. Il suo post è diventato subito virale, con alcuni dei clienti più affezionati che non hanno perso l’occasione per alcune battute ironiche. «Effettivamente non è sempre facile trovare posto da te, Errì!», scherza un utente. Mentre c’è chi invoca clemenza per il ladro: «Per una pizza di Errico si fa di tutto. Non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato».

Leggi anche: