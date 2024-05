Usa, scontri nei campus. A Los Angeles il raduno filo-palestinese attaccato da gruppi pro-Israele. Interviene la polizia – Il video

In queste ore sono aumentate le occupazioni e i disordini in numerose università in tutto il Paese: gli agenti hanno fatto irruzione alla Columbia di New York

Ancora tensioni nelle università statunitensi. Ad essere interessata, nella nottata tra il 30 aprile e l’1 maggio, mentre in Italia era già mattina, è stata l’Ucla, l’Università della California con sede a Los Angeles, dove, secondo quanto riferiscono i media locali, un gruppo di attivisti pro-Israele si è presentato al campus con l’intenzione di rimuovere il raduno filo palestinese accampato con le tende e difeso da barricate. Da lì sono nati scontri che hanno richiamato l’intervento della polizia. I manifestanti, infatti, hanno usato fuochi d’artificio, bastoni, si sono picchiati a mani nude e si sono scagliati contro oggetti in quello che è solo l’ultimo episodio dell’escalation di tensione tra studenti ed atenei. Gli studenti accampati hanno accusato l’università di non aver fatto nulla per difenderli dalla violenta irruzione dei manifestanti pro Israele, che si sono scagliati contro di loro lanciando spray al peperoncino e mattoni sulle tende.

Gli scontri a New York e in Arizona

In un numero sempre maggiore di università, infatti, gli studenti chiedono che vengano interrotti i rapporti con Israele a causa del massacro della popolazione di Gaza portato avanti dallo Stato ebraico in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. In diversi casi la situazione è degenerata, con alcuni manifestanti che hanno esplicitamente appoggiato Hamas e chiesto invocato lo sterminio degli israeliani. La gestione delle sollevazioni si è rivelata particolarmente difficile per i senati accademici e i rettori, accusati di antisemitismo o di crudeltà nei confronti dei palestinesi in base alla posizione presa. Il caso esploso con maggiore forza è quello della Columbia University di New York, occupata da studenti e altri manifestanti pro Palestina a cui è seguita l’irruzione della polizia. Ha destato scalpore anche quello dell’Università dell’Arizona, anch’essa interessata dall’intervento della polizia, dove alcuni agenti hanno forzatamente sfilato il velo islamico dalla testa di una manifestante di fede islamica.

