Bologna, dà fuoco ai vestiti davanti alla chiesa: «Faccio saltare tutto». Arrestato per incendio aggravato

Momenti di tensione in piazza di Porta Castiglione, nel cuore di Bologna, quando un uomo di origini rumene, 49enne e senza fissa dimora, ha appiccato un incendio dando fuoco ad alcuni sacchi di vestiti fuori dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia. Il clochard è stato arrestato con l’accusa di incendio aggravato. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa: gli agenti di polizia sono stati allertati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme. Il 49enne ha cercato più volte di ostacolare il lavoro dei soccorritori. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, l’uomo avrebbe minacciato di «far saltare in aria tutto». L’incendio è stato fermato tempestivamente, ma ha provocato alcuni danni al muro della chiesa e alla palazzina circostante.

I precedenti

Secondo quanto ricostruito, non è il primo incendio provocato dall’uomo. Già lo scorso giugno il senza fissa dimora era stato denunciato dalla polizia locale per un simile gesto, e pochi mesi fa aveva appiccato il fuoco anche a un albero nei giardini Margherita. L’uomo, inoltre, ha un passato contrassegnato da reati contro il patrimonio e la persona e circa un mese fa il prefetto Attilio Visconti aveva emesso un ordine di allontanamento nei suoi confronti, che però non ha impedito la ripetizione dei suoi atti violenti. Oggi il 49enne, dopo essere comparso davanti al giudice per essere processato in direttissima, è stato trasferito nel carcere di Bologna.

