Tajani: «Alcune posizioni dell’Afd mi fanno schifo. Io antifascista? Assolutamente sì. Perché Meloni non lo dice? Che ne so, lo deve chiedere a lei»

“Gli estremisti come AfD non agevolano l’Europa. Alcune posizioni di AfD mi fanno schifo, ad esempio quando dicono che bisognerebbe separare bambini normali e non. Partiti come l’Afd e altre forze che usano toni culturalmente violenti ed hanno posizioni estremiste non agevolano il percorso di un’Europa più coesa, che possa contare di più, e che possa proteggere i suoi cittadini». A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Piazzapulita su La7. «Io antifascista? Assolutamente sì. Perché Meloni non lo dice? Che ne so, lo deve chiedere a Meloni».

Tajani e la Russia: «Le armi data e Kiev non possono esser usate fuori dall’Ucraina»

«Tutti gli strumenti militari che abbiamo dato e diamo all’Ucraina non possono essere utilizzati fuori dal territorio ucraino. Noi non siamo in guerra con la Russia, non manderemo un soldato, non se n’è mai parlato nella Nato. Non è mai stato all’ordine del giorno della Nato e della Ue», ha detto Tajani.

«Ilaria Salis ha ringraziato il governo»

«Ilaria Salis stamani ha ringraziato l’ambasciatore italiano in Ungheria e le istituzioni compreso il governo, per quello che hanno fatto per lei, è sempre stata seguita dal suo arresto come tutti i cittadini all’estero che vengono arrestati, sono state intraprese tutte le iniziative necessarie sempre con grande riservatezza», ha precisato il forzista. «Ci siamo attivati fin dal primo giorno. Tant’è che adesso che hanno placato gli attacchi politici si è lavorato con più calma e la signora Salis è stata assegnata ai domiciliari e mi auguro che possa essere assegnata ai domiciliari in Italia», ha aggiunto, ospite da Corrado Formigli.

