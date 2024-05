Scanzi beccato fuorionda su Rete 4, la raffica di insulti contro Donzelli: «Imbecille politico…». Poi Striscia la notizia deve censurare – Il video

«Se mi stanno registrando con un video nascosto ribadisco che secondo me Giovanni Donzelli è un sottosviluppato, se mi mandate in onda sono contento, non ne posso più di sentire questo imbecille assoluto, è una roba insopportabile. Imbecille politico eh, altrimenti mi querela pure per un fuorionda». I celebri fuorionda catturati da Striscia la notizia, e che tra le vittime recenti illustri ha anche l’ex compagno della premier Meloni, il giornalista Andrea Giambruno, questa volta colpiscono Andrea Scanzi. E il suo sfogo durante l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia in una puntata della trasmissione di Rete 4 È sempre cartabianca. Il giornalista del Fatto Quotidiano, in collegamento con la trasmissione, attacca e insulta Donzelli a telecamere staccate. Ma si lascia andare anche a un grave epiteto, che viene censurato anche dal tg satirico. Non solo, nello stesso fuorionda è lo stesso Scanzi a scusarsi: «Ho detto una parola che non dovevo dire, la parola ***** non va detta, le altre le confermo. Quella non la dico, è politicamente scorretta. Noi la usiamo in un altro modo, per noi è per dire è un co***one. Invece ha un significato molto diverso quindi è brutto se lo dici a una persona».

