Malore al comizio di Meloni, lei si ferma: «Che succede?». Soccorsa una donna sotto il palco – Il video

Una donna è stata portata via in barella durante l’evento di FdI che chiude la campagna elettorale per le Europee

Una donna ha avuto un malore durante il comizio di Giorgia Meloni in piazza del Popolo a Roma. Quando ormai la leder di Fratelli d’Italia parlava da circa 40 minuti ha dovuto interrompere l’intervento. A pochi metri dal palco tra la folla, una donna è stata soccorsa da chi la circondava perché non si è sentita bene. «Che succede?» chiede Meloni mentre sta parlando delle politiche dell’Unione europea e di quanto incidano sul quotidiano delle persone. «C’è una persona che non si sente bene, c’è un medico per favore?». La Meloni chiede aggiornamenti dal palco e resta in attesa. Passa qualche un minuto, quando intervengono i sanitari che portano via una donna: «Facciamo un applauso alla signora, grazie… lo so fa caldo. Non manca molto…».

