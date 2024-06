La falsa citazione attribuita a Giorgia Meloni: «Se la Russia non accetterà i termini, la costringeremo alla resa»

Circola online la trascrizione di una sorta di ultimatum a Mosca da parte di Giorgia Meloni: «Se la Russia non accetterà i termini del vertice di pace, la costringeremo ad arrendersi». Secondo le pagine e i canali social che condividono le presunte parole della Presidente del Consiglio, le avrebbe pronunciate domenica 16 giugno durante il summit per la Pace tenutosi in Svizzera. Si tratta di una notizia falsa. Insieme al testo, circola anche un video dove viene riportata la fantomatica citazione da un traduttore in lingua ucraina (con accento russo).

Ecco un esempio di condivisione su Facebook, della citazione e del video, da parte dell’account di Irina Sokolova:

Il video e la citazione vengono condivisi anche da canali e pagine filo ucraine, come ad esempio Euromaidanpr Italia che condivide il post di un altro utente:

Non mancano i post con insulti rivolti al Presidente del Consiglio:

Il video originale e completo è presente nel canale Youtube del Governo italiano. Sul sito ufficiale, invece, viene riportata la trascrizione in lingua inglese e la traduzione in italiano. In entrambi i casi, non c’è alcun riscontro della citazione attribuita a Giorgia Meloni:

Cara Viola, caro Volodymyr, colleghi,

sono trascorsi 844 giorni dall’inizio della guerra di aggressione russa. 844 giorni di eroica resistenza dell’Ucraina e di un’incrollabile unità che non ha mai smesso di sostenere il popolo ucraino.

Difendere l’Ucraina significa difendere quel sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione. Se l’Ucraina non avesse potuto contare sul nostro supporto e, pertanto, fosse stata costretta ad arrendersi, oggi non saremmo qui a discutere le condizioni minime per un negoziato. Saremmo qui a discutere soltanto dell’invasione di uno Stato sovrano e possiamo tutti immaginare con quali conseguenze.

Cari colleghi,

pace non significa resa – come il Presidente Putin sembra suggerire con le sue ultime dichiarazioni. Non è così. Confondere la pace con la sottomissione creerebbe un pericoloso precedente per tutti. La Conferenza di oggi rappresenta un’iniziativa coraggiosa, che smantella certe narrative o propagande. Nessuno può mettere in discussione l’importanza assoluta dei tre temi cruciali di interesse globale che sono stati discussi oggi – sicurezza nucleare, sicurezza alimentare e dimensione umana, in particolare il ritorno dei minori sfollati. Sono importanti per tutti noi, e penso – anche sulla base della discussione odierna – che ci sia tanto che possiamo costruire a partire da qui.

L’Italia ha sempre fatto la sua parte, e non intende sfilarsi. Tuttavia, abbiamo bisogno di unire tutti i nostri possibili sforzi, per aiutare l’Ucraina a guardare al futuro. E’ esattamente ciò che abbiamo fatto al Vertice del G7 sotto la Presidenza italiana, in occasione del quale abbiamo raggiunto un accordo per mettere a disposizione di Kiev, entro la fine dell’anno, un ulteriore sostegno finanziario pari a circa USD 50 miliardi, valorizzando le entrate straordinarie derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati. E’ un risultato estremamente significativo, frutto di un grande lavoro di squadra realizzato dai Leader dei G7.

Caro Volodymyr, sono qui per dirti che puoi continuare a contare su di noi, per tutto il tempo necessario. Continueremo a compiere ogni possibile sforzo per far proseguire l’impegno di tutti i partner internazionali, perché anche loro stanno patendo le conseguenze globali di questo conflitto. Intendiamo fare tutto ciò che ci è possibile per trasformare un futuro di pace e libertà per l’Ucraina in una realtà.

Grazie.