Israele, Hamas informa Hezbollah di aver accettato una proposta di cessate il fuoco a Gaza

Hamas avrebbe informato Hezbollah di aver accettato la proposta di cessate il fuoco a Gaza. A riportare la notizia è la Reuters. Gli sforzi per una mediazione e il rilascio degli ostaggi a Gaza hanno preso slancio questo venerdì, dopo che le milizie hanno presentato una proposta rivista sui termini dell’accordo e Israele ha affermato che avrebbe ripreso i negoziati finora rimasti in stallo. Giovedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che avrebbe inviato una delegazione per riprendere i negoziati, e un funzionario israeliano ha affermato che la squadra del suo paese sarebbe stata guidata dal capo dell’agenzia di intelligence Mossad. Una fonte del team negoziale israeliano, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha affermato alla nota agenzia di stampa che ora esiste una concreta possibilità di raggiungere un accordo.

