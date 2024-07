Trump come Van Gogh, lo sfottò a Biden e quel paragone con Silvio Berlusconi: così i meme raccontano la sparatoria in Pennsylvania

Non è ancora chiaro il movente di chi ha sparato a Donald Trump, durante un comizio in Pennsylvania, il 13 luglio. Già circolano, tuttavia, le teorie alternative a quella dell’attentato a un dei due candidati alla Casa Bianca. C’è chi pensa – e lo rappresenta con una vignetta – che il tentato omicidio sia in realtà una messa in scena per aumentare i consensi. Lo schizzo del disegnatore olandese Ruben L. Oppenheimer è stato visto da circa 400 mila utenti su X.

E poi ci sono i meme. Tanti quelli che irridono Joe Biden. Qualcuno mostra l’attuale presidente mentre imbraccia un fucile e sostiene di aver sparato a Vladimir Putin. Il riferimento è alla confusione sui nomi che Biden mostra da tempo, con l’ultimo caso clamoroso di sostituzione tra il russo e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Approfittando della tenacia con cui Trump, dopo essere stato colpito, ha voluto comunque rialzarsi e salutare a più riprese i suoi supporter, c’è chi propone il parallelismo con le cadute di Biden. Il tycoon, dopo essere stato colpito da un proiettile, si alza in piedi ed è in grado di aizzare i suoi seguaci. E l’immagine di Trump insanguinato viene contrapposta alle difficoltà fisiche di Biden, esemplificate dai suoi scivoloni sulle scale.

La pagina di satira politica nonleggerlo, invece, ironizza sull’attentato da una prospettiva italiana. Il paragone che propone è quello con Silvio Berlusconi, «15 anni avanti» a Trump. Era dicembre 2009 quando il Cavaliere fu colpito, in volto, da una statuetta del Duomo di Milano scagliata da Massimo Tartaglia.

Infine, avendo il proiettile colpito Trump giusto all’orecchio, gli amanti della storia dell’arte apprezzeranno questo fotomontaggio del tycoon “pennellato” con la mano di di Vincent van Gogh, in una nuova versione dell’Autoritratto con l’orecchio bendato.

