Insetti e Bill Gates, un pizzico di confusione, ed ecco pronta la ricetta perfetta per trarre in inganno moltissimi utenti sui social che hanno creduto a informazioni false secondo cui il fondatore di Microsoft avrebbe introdotto sul mercato il latte di vermi. Il prodotto a cui si riferiscono i post online – Entomilk – esiste veramente (anche se non è prodotto con vermi, ma da larve di insetti), ma non ha legami con Bill Gates o la sua fondazione.

Per chi ha fretta:

Post sui social sostengono che Bill Gates abbia lanciato il «latte di vermi» per sostituire i latticini.

Questo latte di insetti esiste veramente e si chiama Entomilk.

Ma non viene dai vermi, bensì dalle larve di una specie di mosca.

È prodotto dalla compagnia Gourmet Grubb.

Bill Gates e la sua fondazione non hanno niente a che vedere con essa.

Quindi, Bill Gates non ha lanciato il latte di vermi.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Bill Gates lancia il “latte di vermi” per sostituire i latticini

Ora che ha già dato il via all’eliminazione e alla sostituzione di tutti i prodotti a base di carne destinati alle classi schiave, il miliardario eugenetista Bill Gates si è scagliato contro latte e latticini .

Gates ha annunciato un nuovo prodotto liquido simile al cibo chiamato “EntoMilk” che, a suo dire, può sostituire il latte degli animali. EntoMilk, tra l’altro, è fatto di vermi tritati .

Questa “alternativa al latte” è ricavata da vermi o “larve di mosca soldato nera”. Una volta miscelato e lavorato, il risultato è un “liquido ricco e cremoso che ha lo stesso aspetto e le stesse proprietà del latte”.

“Ha una consistenza molto cremosa in bocca”, ha detto qualcuno nel video promozionale di EntoMilk qui sotto.

Secondo Gates, EntoMilk è necessario perché il latte vaccino tradizionale proviene da fattorie che, a suo dire, stanno distruggendo il pianeta…

n.d.r.: Potrebbe essere una buona cosa far cessare la produzione di latte e il consumo da parte della popolazione mondiale (i motivi sono molteplici, vi invitiamo a fare ricerche in merito, usando l’ormai accessibile mezzo che utilizziamo quasi tutti, internet) ma la domanda è: perché sostituirlo con questo schifo, quando esistono bevande vegetali in linea con il benessere e la salute che cerchiamo?!?

Il latte di insetti di cui si legge nel post esiste veramente. Entomilk è un latte che deriva dalle larve di Hermetia illucens – un tipo di mosca – ed è prodotto dalla compagnia sudafricana Gourmet Grubb, specializzata in alternative derivanti dagli insetti ai prodotti caseari. Dell’attività dell’azienda e della sua offerta si trova riscontro su VC4A, portale dedicato a startup innovative e su un articolo della Cnn del 2019. Entomilk è stato presentato con un video promozionale pubblicato su YouTube dal canale ufficiale di Gourmet Grubb il 7 giugno 2018.

Tuttavia, la compagnia non ha nessun legame con Bill Gates, Melinda Gates o la loro fondazione. Cercando nel portfolio di quest’ultima, tra le compagnie specializzare in agricoltura e alimentazione dell’Africa subsahariana, non appare il nome di Gourmet Grubb. Interpellata dai colleghi di Logically, la fondazione ha affermato di non avere legami con Gourmet Grubb ed Entomilk.

Conclusioni

Si sostiene che Bill Gates abbia commercializzato un latte di vermi. Un prodotto simile esiste, anche se non è prodotto con vermi, ma da larve di insetti. Tuttavia, non ha legami con Bill Gates o la sua fondazione e dunque Bill Gates non ha lanciato il latte di vermi.

