Le Olimpiadi di Parigi secondo Zerocalcare: dal caso Khelif alla cerimonia d’apertura, la «bellissima fotografia» dell’Italia – Il video

«Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno regalando una fotografia “bellissima” di questo Paese». Inizia così la striscia di Zerocalcare, uno dei fumettisti italiani più celebri, in un video dove unisce fotografie reali e bozzetti su carta. Michele Rech, vero nome dell’artista, irride classe dirigente e stampa italiana per come hanno affrontato alcuni momenti di questa edizione dei Giochi. L’accusa, in generale, è mossa alla politicizzazione dello sport. Nello specifico, Zerocalcare sceglie di trattare tre episodi. Il primo, quello delle polemiche sulla cerimonia di apertura e su quel tableau in cui molti esponenti di destra, reazionari e ultracattolici hanno visto una reinterpretazione blasfema dell’Ultima cena. Il secondo, quello del podio sfumato per Benedetta Pilato e di come la Rai abbia delegittimato la gioia della nuotatrice, comunque contenta di essere arrivata in una finale olimpica. Il terzo, «l’apice», il duello tra le pugili Angela Carini e Imane Khelif. «Signore altissime cariche del governo, vi sbagliate: l’atleta algerina ha gli organi genitali femminili, è nata donna, socializzata donna, in passato sconfitta da donne». E il fumettista conclude: «Non è per forza “fascismo”, può essere colpa del caldo o della cocaina», invitando tutti a mettere dei paletti al «circo» politico e mediatico.

