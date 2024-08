Queste immagini non dimostrano che la NASA abbia finto le missioni Perseverance e Ingenuity su Marte

Circolano le condivisioni Facebook di uno screen nel quale si fa un confronto fotografico tra una foto che si sostiene scattata in Algeria con una presunta immagine della missione del rover Perseverance e del suo elicottero di supporto Ingenuity su Marte. Il messaggio palesemente è che la NASA avrebbe ripreso in uno studio di posa le intere missioni, che sarebbero quindi una finzione. Parliamo quindi dell’ennesimo complotto attribuito all’Agenzia spaziale americana. In realtà le cose stanno diversamente, vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Vengono condivise due immagini a confronto allo scopo di suggerire che la NASA abbia inscenato la missione Perseverance sulla Terra.

Entrambe le immagini sono effettivamente terrestri, ma la prima foto è stata alterata copia-incollando le immagini dei due mezzi robotici della missione.

Per altro questo “complotto” presuppone che la NASA abbia diffuso una immagine impossibile da scattare, perché nella zona della missione non ci sono altre sonde in grado di immortalare i due mezzi assieme.

Analisi

Ecco il confronto fotografico delle missioni NASA su Marte come si presenta nelle condivisioni in oggetto:

Fotomontaggi su Marte, ma la NASA non c’entra

Una prima analisi fotografica di questo presunto complotto su Marte lo dobbiamo ai colleghi di Delfi.

Non sappiamo se il paesaggio corrisponde effettivamente a una zona dell’Algeria. Le formazioni rocciose e l’ambiente desertico sembrerebbero corrispondere col parco nazionale del Tassili n’Ajjer, nel Sahara algerino. Ma si trovano similitudini anche con alcune formazioni presenti nel deserto del Dasht-e Lut in Iran. Se dovessimo seguire il ragionamento dei complottisti, ci sarebbe abbastanza materiale per sostenere che una delle due mete turistiche non esiste, o che sono entrambe realizzate in uno set cinematografico. Di certo entrambe le immagini sono state scattate sulla Terra. Il problema è che siamo di fronte a un argomento fantoccio. La NASA infatti non ha mai spacciato nessuna delle foto come autentico panorama marziano. Per altro le immagini del rover e dell’elicottero sembrano invece copia-incollate da una illustrazione a scopo divulgativo dell’Agenzia spaziale, che potete trovare anche qui. Se volete invece vedere le immagini autenticamente raccolte dalle due “mezzi robotici” potete cominciare dal sito del museo Smithsonian. Oppure andate direttamente sul sito della NASA (qui e qui).

Per altro vi è una ingenuità di fondo, che la NASA difficilmente avrebbe potuto ignorare:

«I creatori del collage non hanno tenuto conto del fatto che è impossibile scattare una foto del genere su Marte – spiegano i colleghi di Delfi -. Attualmente ci sono cinque rover della NASA che operano sulla superficie di Marte. Ognuno di loro è stato costruito appositamente per studiare alcune caratteristiche del pianeta. L’unico altro rover in funzione oltre a Perseverance è Curiosity, che è stato schierato nel 2012. Si trova a circa 3.700 km dal sito di atterraggio di Perseverance nel cratere Jazzer».

Conclusioni

Abbiamo visto che le immagini in oggetto effettivamente non sono state scattate su Marte, infatti non sono foto accreditate dalla NASA. Si usa un argomento fantoccio come ancora per sostenere l’ennesima teoria del complotto della missione spaziale inventata.

