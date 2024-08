Le bufale di Robert Young sul «Coronavirus mai isolato»

Riscontriamo, ancora nel 2024, diverse condivisioni Facebook riguardo la falsa narrazione del «Coronavirus mai isolato». Il problema è che ripeterlo continuamente non cambia la realtà. Noi del resto possiamo solo continuare a prendere atto del fatto che nel mondo SARS-CoV-2 continua a essere isolato. Insomma, torniamo a riparlare della bufala più gettonata nel sottobosco No vax. Il caso in oggetto è l’intervento di un certo dottor Robert Young, che rivelerebbe l’inesistenza del virus in quello che sembra essere un tribunale.

Per chi ha fretta:

Il dottor Robert Young rivela in quel che sembra essere un tribunale, che SARS-CoV-2 non è stato mai isolato.

Quello non è un tribunale, ma un noto evento di teorici del complotto.

Il nuovo Coronavirus continua a venire isolato ogni giorno con metodi che continuano a venire verificati.

Analisi

Le condivisioni della clip sul Coronavirus mai isolato possono accompagnarsi con la seguente didascalia, in cui si cita Young:

IL FALSO “VIRUS” DEL COVID 19 – NON È MAI STATO ISOLATO

È stata una finta pandemia fin dall’inizio – o meglio una pandemia globale di Corona deliberatamente organizzata.

Dr. Robert Young

“Coronavirus mai isolato”

Il fatto che Young congetturi di Coronavirus mai isolato, seduto durante un intervento a un evento che si definisce «Judical Commission of inquiry into Weaponisation of the Biosphere», non aggiunge né toglie qualcosa rispetto a quel che sappiamo su SARS-CoV-2 e la relativa identificazione. Facciamo notare inoltre, che si tratta di una organizzazione di teorici del complotto. Come si evince anche dal logo presente nella clip in oggetto, parliamo dell’International Tribunal for Natural Justice.

Si tratta di un evento creato da Sacha Stone, complottista noto per la truffa del 5G BioShield, apparecchio che – secondo lui – ci proteggerebbe dalle radiazioni della rete 5G. Le “udienze” sono presiedute da Sir John Walsh di Brannagh, avvocato radiato dall’albo in Australia. Tra gli altri spicca proprio Robert O. Young, un naturopata americano arrestato per aver esercitato pratiche illegali ai danni di un paziente affetto da tumore. Per approfondire potete leggere la nostra analisi precedente.

Questi elenchi rappresentano solo una minima parte delle nostre analisi, che coprono ormai quattro anni di continui tentativi di screditare le innumerevoli conferme dell’esistenza di SARS-CoV-2 e del suo collegamento causale con la Covid-19. Attraverso questi potrete poi instradarvi negli articoli successivi e leggere con maggiore comprensione le fonti che vi verranno proposte nelle condivisioni dei Social network, in modo da poterle vagliare con maggiore consapevolezza.

Conclusioni

Coronavirus mai isolato? Rispondiamo ancora una volta: no! SARS-CoV-2 viene isolato in continuazione ogni volta che se ne accerta la presenza in un paziente infetto attraverso test diagnostici, la cui efficienza e funzionamento viene continuamente verificata da milioni di persone nel mondo.

