Castel Volturno, morto folgorato nel giardino di casa il cantante neomelodico Carmine Diamante

Una scarica elettrica in un fortuito incidente domestico. Nella giornata di ieri, domenica 8 settembre, è morto folgorato il cantante neomelodico Carmine Diamante. Il 35enne, originario di Ponticelli nella periferia orientale di Napoli, si trovava nel giardino della casa di vacanze della mamma a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Inutile il trasferimento in ospedale, dove Diamante è arrivato già privo di vita.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in cortile e stava giocando con i nipoti. Avrebbe allungato la mano sul rubinetto di una fontana, prendendo una scarica elettrica che lo ha folgorato sul colpo. I familiari hanno immediatamente chiamato il 118 che ha tentato le manovre di rianimazione e ha poi trasferito il cantante alla Clinica Pineta Grande, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A Castel Volturno sono intervenuti i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l’area e hanno iniziato le procedure per la verifica sotto il coordinamento della procura di Santa Maria Capua Vetere. Presenti sul luogo anche i Vigili del fuoco, che hanno isolato e messo in sicurezza la fontana. L’Istituto di medicina legale di Caserta condurrà l’autopsia sulla salma.

«Canta anche in paradiso»

Sposato con due figli, una carriera in crescendo, Carmine Diamante era molto attivo sui social dove era solito chiedere ai suoi fan giudizi spassionati sulle sue canzoni. Il suo brano più famoso, Io voglio te, non voglio lei, era stato composto in collaborazione con un’altra artista neomelodica, Nancy Coppola. La cantante, titolare della casa discografica che per prima ha investito su Diamante, ha ricordato l’amico sulle stories di Instagram: «Ho avuto il piacere di scriverti il tuo primo singolo. Sto malissimo per questa tragedia… eri un bravissimo ragazzo. Proteggi tua moglie e dalle tanta forza. Canta anche in paradiso e delizia i nostri angeli. Riposa in pace, amico mio».

