Monte Rosa, valanga sul versante del Castore: diversi alpinisti coinvolti. Soccorsi complicati dal maltempo

Le squadre del Soccorso Alpino valdostano stanno eseguendo un’operazione via terra dal rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri) per intervenire sul versante del Castore del Monte Rosa dove nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre si è staccata una valanga. Secondo le prime informazioni sarebbero diversi gli alpinisti coinvolti, alcuni dei quali sarebbero riusciti autonomamente a rimanere in superficie. Si tratta di una cordata di cinque o sei scalatori, guidata da un esperto istruttore. Il maltempo rende difficoltose le operazioni di soccorso con l’elicottero. Per questo si è mossa una squadra che percorrerà la salita a piedi fino al luogo dell’incidente, a circa 3.900 metri di altitudine, dove la visibilità è ridotta a causa delle condizioni meteorologiche.

Foto di archivio: ANSA/WEBCAM

